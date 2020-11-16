خبير قانوني: مقترح لحل مؤقت بشأن المحكمة الاتحادية

2020/11/16 | 23:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قدم الخبير القانوني، طارق حرب، مقترحاً كحل مؤقت بشأن قانون المحكمة الاتحادية.

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