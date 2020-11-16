الصحة العالمية تحذر دولاً من

2020/11/16 | 23:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رحب مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، بـ"الأنباء المشجعة" بشأن التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء كورونا، لكنه أكد وجوب "عدم التراخي"، محذرا من الدول التي "تلعب بالنار".

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