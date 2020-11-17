مجلس الوزراء يقرر دعم صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة والنظام الصحي

2020/11/17 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قرر مجلس الوزراء، دعم صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات "الإرهابية"، والنظام الصحي في العراق.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (16 تشرين الثاني 2020)، ان "مجلس الوزراء، قرر تخويل وزير المالية، صلاحية التوقيع على اتفاق منحة مع بنك التنمية الألماني، لدعم صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بمبلغ ثلاثة ملايين يورو، بشأن نشاطات الصندوق في إعادة النازحين إلى ديارهم".

وأضافت، كما "تضمن القرار، تخويل وزير المالية، صلاحية التوقيع على اتفاق منحة مع بنك التنمية الألماني (التكميلية) لدعم النظام الصحي في العراق، بزيادة مبلغ المنحة بمقدار تسعة ملايين يورو، ليصبح مبلغ المنحة الإجمالي، أربعة وعشرون مليون يورو".

وتابعت، ان "هذا القرار، جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الخامسة والعشرين، المنعقدة بتأريخ 10-11-2020، واستنادا إلى أحكام المادة (3/ البند ثانيا) من قانون عقد المعاهدات رقم (35 لسنة 2015)".

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