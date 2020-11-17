توقعات حالة الطقس والأمطار خلال الأيام المقبلة في العراق

2020/11/17 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، الاثنين، إلى هطول أمطار في جنوب مدينة البصرة والمناطق الشمالية الليلة فقط، فيما تشهد عموم البلاد اجواء مستقرة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

جاء ذلك في تدوينة للراصد الجوي نائل العلي، نشرها عبر صفحته بالفيسبوك "حالة الطقس في العراق برؤية نائل العلي"، وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (16 تشرين الثاني 2020)، حيث لخص فيها النشرة الجوية في البلاد كما يلي:-

1- أجواء مستقرة عموما..



معتدلة نهارا..



باردة ليلا...



خلال يوم غد الثلاثاء.

فرص الأمطار الليلة فقط على جنوب مدينة البصرة..



والمناطق الشمالية والتي تنتهي في وقت لاحق من هذه الليلة .

2- اجواء اكثر برودة في المناطق الشمالية ودرجات الحرارة العظمى خلال النهار كما يلي:-

المنطقة الشمالية..



14 إلى 18

المنطقة الوسطى..



19 إلى 23

المنطقة الجنوبية..



23 إلى 25

المنطقة الغربية...



15 إلى 17

3- درجات الحرارة الصغرى خلال الفجر كما يلي:-

المنطقة الشمالية..



6 إلى 10

المنطقة الوسطى..



11 إلى 14

المنطقة الجنوبية..



14 إلى 15

المنطقة الغربية ...



6 إلى 8

4- الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة..



تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة.

5- لاتوجد أمطار خلال أيام الأربعاء والخميس في عموم البلاد.

6- توقعات أولية بتأثر بعض أجزاء من البلاد بحالة ماطرة يوم السبت والأحد المقبل...



التفاصيل تأتيكم عند اقتراب موعد الحالة...



...



توقع قابل للتغيير...

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