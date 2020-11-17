بايدن يدعو الكونجرس لتمرير حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد

2020/11/17 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا الرئيس المنتخب جو بايدن الكونجرس الأمريكي إلى الاجتماع، وتمرير حزمة جديدة للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

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