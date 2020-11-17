توقعات بتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي خلال ديسمبر

2020/11/17 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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