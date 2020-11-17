2020/11/17 | 00:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل موقعة برشلونة..إصابة سواريز بكورونا

{دولية: الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الأوروجواياني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، إصابة لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان رسمي للاتحاد، فإن سواريز أحد 3 أشخاص في معسكر المنتخب الأول، ثبتت إصابتهم بالفيروس، إلى جانب رودريجو مونوز وماتياس فارال.

وتعد إصابة سواريز ضربة قوية لأتلتيكو مدريد، قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة ضد برشلونة في الليجا، حيث سيكون من الصعب لحاق اللاعب بالمباراة، المقررة السبت المقبل ضمن الجولة العاشرة.

وانتقل سواريز إلى صفوف الروخي بلانكوس، مطلع هذا الموسم، قادما من النادي الكتالوني الذي قرر الاستغناء عن خدماته.

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل موقعة برشلونة.. إصابة سواريز بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل موقعة برشلونة.. إصابة سواريز بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).