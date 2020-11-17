من تاريخية الانتلجنسيا العراقية (5-8) - عقيل الناصري

2020/11/17 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري ومن النوادي ذات التوجه العروبي من أمثال:** ( جمعية الجوال العربي- 1933)جمعية " الجوال العربي" بدء التفكير في تأسيسها في بداية العام الدراسي 1929-1930 مجموعة من الشخصيات العراقية والعربية (من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر) المؤمنة بوحدة الامة العربية، وبالمصير الواحد الذين إجتمعوا في بيت سليم النعيمي في منطقة الاعظمية، بينهم كل من: محمود درويش المقدادي فلسطيني الجنسية، وكان يعمل مدرسا ل ......





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