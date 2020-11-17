2020/11/17 | 00:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى على الإطلاق عند نهاية جلسة اليوم الإثنين، حيث صعد "داو جونز" بأكثر من 4700 نقطة، بدعم تطورات إيجابية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام لأعلى مستوى على الإطلاق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام لأعلى مستوى على الإطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).