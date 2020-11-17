2020/11/17 | 00:39 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزراة الداخلية العراقية الإثنين إعدام 21 شخصا أدينوا بـ"الإرهاب والقتل"، ضمن سلسلة إعدامات جماعية في البلاد منذ هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2017.



وأشارت الوزارة إلى أن من بين من نُفذ فيهم حكم الإعدام، أشخاص كان لهم دور في هجومين انتحاريين راح ضحيتهما العشرات في بلدة تلعفر الشمالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: إعدام 21 شخصا أدينوا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب والقتل") نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: إعدام 21 شخصا أدينوا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب والقتل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).