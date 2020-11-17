بريطانيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/17 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

اعلنت هيأة الصحة الوطنية البريطانية، تسجيل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الهيأة في بيان، انه تم تسجيل 21.363 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 1.390.681 مليون وثلاث مائة وتسعين الفا وستمائة وواحد وثمانين حالة.

واضافت، انه تم تسجيل 213 حالة وفاة ليصبح اجمالي الوفيات 52.147 كما كشفت الجهات المختصة عن وجود 1.355 حالة في العناية المركزة .

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