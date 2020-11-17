بايدن: الانتقال السلس للسلطة شرط للمضي قدما في خططنا

2020/11/17 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد جو بايدن، الذي أعلنته وسائل إعلام أميركية فائزا بانتخابات الرئاسة الأخيرة، الإثنين، بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الأميركيين، والعملعلى توفير ثلاثة ملايين وظيفة، ورفع الأجر الأدنى لساعة العمل لتصل 15 دولار.

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