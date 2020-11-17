نص الاتفاق المشترك بين الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة

2020/11/17 | 00:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا نص إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة.

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