-مجلس الشرق الأوسط- على غرار -مجلس أوربا-..؟ كيف يكون..؟ - محمد عبد الشفيع عيسى

2020/11/17 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى كتب أحد الأساتذة مقالاً على صفحات "الشروق" القاهرية يوم 16 يوليو 2020 معلقاً على الحوار الذى نظمته وأدارته "الشروق"، والذى جوهره غير المعلن "أزمة فراغ القوة فى النظام العربى"، وأهم عنوان له قضية القيادة فى هذا النظام.



وقد انتهى فى خاتمة مقاله إلى إبداء التخوف من أن يتعدّد الحالمون والواهمون..فيقسمون الفراغ ( = العربى) ويوزعون أنفسهم عليه ويمكثون فيه قرناً آخر..



ثم طرح السؤال المحورى محاولاً الإج ......





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