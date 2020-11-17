مقتل ثلاثة واصابة اثنين بنزاع عشائري مسلح شمالي بغداد

2020/11/17 | 01:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتد مصدر امني، مساء الاثنين، بمقتل ثلاثة اشخاص واصابة اثنين آخرين بنزاع عشائري مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إن "نزاعا عشائريا اندلع، مساء اليوم، بين عشيرتين تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن مدينة الشعلة شمالي العاصمة بغداد".واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "النزاع ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة اثنين من العشيرتين".يتبع..





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