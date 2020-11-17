2020/11/17 | 01:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: بعد ثماني سنوات من التفاوض، وقعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي بقيادة الصين أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم، في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شراكة اقتصادية أم هيمنة للصين..ماذا تمثل أكبر اتفاقية تجارية بالعالم؟) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شراكة اقتصادية أم هيمنة للصين..ماذا تمثل أكبر اتفاقية تجارية بالعالم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).