دراسة تستعرض فرص وتحديات كورونا على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2020/11/17 | 01:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) يوم الاثنين، دراسة بعنوان "قطاع الطاقة واقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد 2021" حول طبيعة الفرص والتحديات الاقتصادية في المنطقة والناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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