2020/11/17 | 01:19 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- CNN: ترامب سيصدر أوامر لسحب إضافي للقوات الأمريكية من أفغانستان والعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/17 | 01:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (CNN: ترامب سيصدر أوامر لسحب إضافي للقوات الأمريكية من أفغانستان والعراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (CNN: ترامب سيصدر أوامر لسحب إضافي للقوات الأمريكية من أفغانستان والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).