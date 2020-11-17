مكافحة اجرام النجف تكشف لغز جريمة غامضة هزت المحافظة

2020/11/17 | 01:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة النجف تفاصيل جريمة

قتل اثارت جدلاً في المحافظة

وقالت المديرية إن مكافحة اجرام النجف

تلقت اخبارا بوجود جثة لاحد الاشخاص

محترقة ومتفحمة بالكامل مجهولة الاسم

والمعالم في ارض متروكة في م

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