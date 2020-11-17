تهافت - ربيحة الرفاعي

2020/11/17 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيحة_الرفاعي نيامٌ والعزائِمُ خابِياتُكَدُودِ الأَرْضِ يَسْحَقُنَا الغُزَاةُوإنْ نَهَضَتْ بِمَاضِينَا المَعَالِي فَقَدْ دَرَستْ جَناها المُحْدَثَاتُوًبِتنا اليَوْمَ طَيفًا مِنْ هَبَاءٍ يَضِيقُ بِهِ مِنَ الخِزْيِ المواتُفلا فِينَا الّذِينَ لَهُمْ جَنَاحٌ يَرُدُّ البَغْيَ تَخْشاهُ العُتَاةُوَلا عَرَصَاتُنَا أَضْحَتْ حَرَامًا عَلَى العَادِي وَلا مِنَّا التِف ......





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