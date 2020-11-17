"دافع إرهابي" وراء إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي

2020/11/17 | 01:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة الهولندية، الاثنين، أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ"دافع إرهابي".

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