ضريح الآغا خان.. حكاية حب وفاء على صعيد مصر - أحمد موسى قريعي

2020/11/17 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_موسى_قريعي من أهم المواقع السياحية في مدينة أسوان في صعيد مصر ضريح "الأغا خان" الذي يقع على ربوة عالية على ضفاف نهر النيل على بعد (2.5) ميلا من محطة قطار أسوان.



يعد الضريح من المزارات السياحية المهمة في أسوان، والتي يحرص كل زائر إلى أسوان على زيارته ليستمتع بجمال النيل، ورمال أسوان وشمسها الدافئة.كما يعتبر الضريح "تحفة فنية" رائعة تنقل الزائر إلى أجواء مصر الفاطمية، حيث التحف العمرانية المتميزة.



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