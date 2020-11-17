البرازيل تسجل 216 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/11/17 | 02:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 216 حالة وفاة و13371 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تسجيل حوالي 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الوباء، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166014.

المصدر: RT

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