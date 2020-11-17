بومبيو: نتفق مع باريس على

2020/11/17 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الإثنين، إن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة إلى العمل بشكل مشترك لمعالجة التحركات التي تقودها تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

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