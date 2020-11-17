إصابة نجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز بكورونا

2020/11/17 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، الإثنين، عن إصابة لويس سواريز، مهاجم المنتخب وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بفيروس كورونا المستجد.

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