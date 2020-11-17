كردستان ترسل وفداً جديداً الى بغداد

2020/11/17 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: مصطفى ابراهيم

أبدت حكومة كردستان، استعدادها لحل الخلافات المالية القائمة بين المركز والاقليم، اذ سيقوم وفد كردي بزيارة العاصمة بغداد خلال الاسبوع الحالي، لمناقشة موازنة 2021، وتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية.



وأوضح مصدر، في تصريح صحفي، أن «وفدا برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني ويضم وزراء المالية والتخطيط وسكرتير مجلس الوزراء سيزور بغداد من أجل التفاهم والحوار بشأن موازنة عام 2021».

وأضاف، أن «الوفد سيركز على كمية النفط التي ستسلم لشركة «سومو» وإيرادات المنافذ الحدودية وكيفية إدارتها».

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