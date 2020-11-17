مهددا بفيضانات شديدة..

2020/11/17 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد منظمات الإغاثة لنتائج "كارثية" محتملة للإعصار "إيوتا" الذي أصبح من الدرجة الخامسة، مع اقترابه الإثنين، من عدة مناطق في أميركا الوسطى

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