تويتر تعين قرصانا شهيرا لإدارة أمنها الإلكتروني

2020/11/17 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تويتر الإثنين، تعيينها ل "بياتر زاتكو" Peiter Zatko أحد أفضل "الهاكرز في العالم" في منصب رئيس الأمن، لمواجهة التهديد المستمر على منصتها للتغريدات ومعالجة الثغرات الأمنية بها.

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