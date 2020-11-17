"بعد تقرير وكالة الطاقة الذرية".. مسؤولون: ترامب بحث خيارات لشن هجوم على إيران

2020/11/17 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة نيويورك تايمز، ووكالة رويترز، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ناقش مع كبار مساعديه للأمن القومي فكرة مهاجمة إيران بسبب تطوير أنشطتها النووية، فيما رفض البيت الأبيض ووزارة الدفاع التعليق على هذه الأنباء

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