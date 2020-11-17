"فاقت التوقعات".. فاوتشي يعلق على نتائج لقاح "موديرنا" 

2020/11/17 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر رئيس المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، عن تفاؤله تجاه إعلان "موديرنا" نجاح نتائج تجارب لقاحها المخصص لمكافحة فيروس كورونا المستجد بنسبة قاربت 95 في المئة.

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