بث حي لاتصال قمرة

2020/11/17 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاربت محطة الفضاء الدولية إلى استقبال قمرة "كرو دراغون" التي تحمل على متنها أربعة رواد فضاء من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

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