الخدمات النيابية تستعد لعرض قانون مجلس الاعمار للتصويت

2020/11/17 | 07:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستعد لجنة الخدمات النيابية لطرح مشروع قانون مجلس الاعمار على التصويت في البرلمان، فيما تؤكد ان هذا المشروع سيوقف حالات الفساد والسرقة في المشاريع.

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