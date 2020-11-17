اليونسكو تدرس 12 موقعاً عراقياً مرشحاً الى لائحة التراث

2020/11/17 | 07:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مسؤول الثقافة في منظمة اليونسكو في العراق، برندان كسار،عن أن المنظمة تدرس حالياً 12 موقعاً مرشحاً للدخول ضمن لائحة التراث العالمي قدمتها السلطات العراقية منذ سنة 2000 ولغاية الآن، فيما أشار الى أن هناك عملية ترشيح كاملة يجب اتباعها لكل موقع ليتم قبوله في قائمة التراث العالمي، وهي مسؤولية حكومة العراق.

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