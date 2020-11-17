الرئاسات تعبّد الطريق للانتخابات المبكرة

2020/11/17 | 07:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميعقدت الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الحكومة، البرلمان)، أمس الاثنين، اجتماعا مع مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة حول الانتخابات المقبلة.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أنه «حرصاً على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وإجرائها في العام القادم، عُقد في قصر بغداد، اجتماعاً للرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت». وأوضح البيان أن «الاجتماع تناول المفاصل المهمة في العملية الانتخابية بغية توفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة من قبل المفوضية والجهات المختصة ذات العلاقة لتنفيذ العملية الانتخابية ومعالجة التحديات التي تواجهها كافة». وبين أنه تم التأكيد على أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون لضمان تصويت النازحين والمهجرين والعراقيين المتواجدين في الخارج بايومترياً.وأكّد الاجتماع على وجوب التعاقد مع شركة عالمية رصينة لفحص برمجيات الانتخابات بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة، كما تمّ التأكيد على اهمية التنسيق والدعم من فريق الأمم المتحدة مع المفوضية وتأمين مراقبة فاعلة وفقاً للمعايير الدولية لضمان نزاهة الانتخابات، وإطلاق حملة إعلامية وطنية تساعد في إعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وتحفّزه على المشاركة في الانتخابات.بدوره، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة المالية بتسهيل حصول مفوضية الانتخابات على تخصيصات المبالغ التي تحتاجها في عملها.وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «الأخير ترأس اجتماعاً مشتركاً لمفوضية الانتخابات ووزارة المالية».وأضاف، أن «رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بتسهيل حصول المفوضية على التخصيصات، وأكد على أهمية العمل بالنظام البايومتي وتوفير كل مستلزمات نجاحه، كما وجه مفوضية الانتخابات بتسريع إصدار البطاقة الانتخابية للمواطنين».من جانب آخر، اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان هدفنا الوصول الى انتخابات مبكرة وهناك من يحاول وضع العقبات أمامها وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «الكاظمي خلال الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، اكد انعقاد مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة يعد مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة، وسيعقد بشكل دوري شهري».واوضح ان «المجلس يهدف الى التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه». واضاف ان «الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة وهناك من يحاول وضع العقبات أمامها» . وتابع الكاظمي ان «هناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهودا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح».إلى ذلك، كشفت مفوضية الانتخابات عن عدد الأحزاب في العراق تستعد لخوض الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 6 حزيران 2021.وذكر بيان للمفوضية تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «وفي إطار تعزيز التكامل في العمل بين دوائر المفوّضية وأقسامها، ناقش مجلس المفوّضين آلية عمل دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومدى التطبيق الكامل لقانون الأحزاب السياسية، ومتابعة أعمال الأحزاب السياسية وأنشطتها مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم تعارض مبادئ الحزب أو برنامجه أو أهدافه مع الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥».وأشار البيان الى ان دائرة الأحزاب «تقوم من خلال ملاكاتها بإجراء زيارات ميدانية دورية لمقرّات الأحزاب السياسية؛ للتأكّد من وجودها والتزامها الكامل بالقانون، ورصد مخالفاتها والتحقيق فيها إداريًّا وإحالة الجنائية منها للمحاكم المختّصة بعد رفع تقرير مفصّل إلى مجلس المفوّضين».وأمّا ما يتعلّق بمسألة تحديث عملية تسجيل الأحزاب السياسية، ومنحهم إجازة التأسيس فكشفت المفوضية ان «عدد الأحزاب السياسية التي مُنِحت شهادة تأسيس بموجب (موقف تسجيل الأحزاب الأسبوعي) الذي تنشره المفوّضية في موقعها الإلكتروني الرسمي قد بلغ نحو (230) حزبًا سياسيًّا، وما يزال نحو (77) حزبًا سياسيًّا قيد التأسيس».

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