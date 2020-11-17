الداخلية والمفوضية توقعان اتفاقاً بشأن الانتخابات المبكرة

2020/11/17 | 07:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيوقع وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل خلف عدنان. وقال المكتب الإعلامي للغانمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «الاتفاقية تضمنت ثمانية بنود الهدف منها إنجاح هذه العملية الديمقراطية في البلاد، ومن بين هذه البنود هو أن تتولى وزارة الداخلية ومن خلال مديرياتها المنتشرة في عموم المحافظات وبحسب الرقعة الجغرافية تأمين الحماية اللازمة لمرافقة الفرق الجوالة بعجلة لتهيئة تسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين».وتتضمن الاتفاقية أيضاً، بحسب البيان، «إنشاء منظومة وسطية في وزارة الداخلية/ مديرية شؤون البطاقة الوطنية تكون مشابهة للمنظومة الأم تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتهيئة وتدريب الكوادر الفنية التي ستدير عمل المنظومة بين الطرفين».

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