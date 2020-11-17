العراق يعزي سوريا بـ «المعلم»: أدى دوراً كبيراً في الدبلوماسية

2020/11/17 | 07:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيعزت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاثنين، سوريا بوفاة وزير خارجيتها وليد المعلم، مشيدة بدوره الدبلوماسي طيلة عقود.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه «تلقينا ببالغ الحزن، وعظيم الأسى نبأ وفاة الدبلوماسيّ وليد المعلم وزير خارجيّة جمهوريّة سوريا العربيّة، وهو أحد الشخصيات الوطنية التي أدت دوراً كبيراً في العمل الدبلوماسي طيلة عقودٍ مضت، و حياته العمليّة كانت حافلة بالعطاء، والأعمال الجليلة لشعبه، وأمّته».وأضافت «رحم الله الفقيد، وأسكنه الجنة، وألهم ذويه ومُتعلّقيه الصبر والجزاء الجميل».وتوفي وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين عن عمر ناهز 79 عاماً.جدير بالذكر أن وليد المعلم من مواليد دمشق 1941، وقد تخرج من جامعة القاهرة بمصر عام 1963 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وتدرج في وزارة الخارجية السورية وعين سفيرا لسوريا لدى الولايات المتحدة وشارك في محادثات السلام السورية الإسرائيلية منذ 1990 وحتى 1999، وتولى منصب نائب وزير الخارجية في كانون الأول عام 2005 وفي شباط 2006 تولى منصب وزير الخارجية وحتى وفاته.

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