2020/11/17 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع خبراء الشؤون الخارجية والتكنولوجيا أن يحافظ جو بايدن، على موقف الولايات المتحدة المتشدد من التكنولوجيا الصينية وخاصة شركة هواوي، الذي سلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي وصفها بأنها تهديد أمني وأداة لنشر النفوذ الصيني، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خطى ترامب.. خبراء يؤكدون أن منهج بايدن لن يختلف مع هواوي الصينية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خطى ترامب.. خبراء يؤكدون أن منهج بايدن لن يختلف مع هواوي الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).