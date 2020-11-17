حرب أكتوبر والمفارقة الكبرى - محمد حسن خليل

2020/11/17 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسن_خليل لا شك فى أن الجماهير المصرية والعربية قد استقبلت بفرح غامر أخبار معارك أكتوبر عام 1973 والنجاح فى عبور قناة السويس والسيطرة على خط بارليف، ورأت فيه ردا ساحقا على مرارة هزيمة 1967 وتحطيم أسطورة إسرائيل التى لا تقهر.



لقد أدت الحرب بالفعل إلى تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلى وأدت إلى تحريك الأزمة الخامدة وبدء الزيارات المكوكية لكيسنجر إلى مصر للبحث عن حل سياسى للأزمة.ولكن المفارقة الكبرى تكمن فيما حد ......





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