بعض من معاناة نساؤنا - فؤاده العراقيه

2020/11/17 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه يتجسّد سلوك الناس وأفكارهم من خلال التعليقات التي تكشف لنا عن مفاهيم المجتمع العرجاء والتي عشعشت في عقولهم ومن ضمنها ما جاء عن لسان الغالبية بخصوص الفنانة المحترمة أمل خضير التي أبت المكوث في بيتها والاستسلام لقدرها في انتظار الموت كما تفعل غالبية النساء عند تقدمهن بالعمر بل فضّلت المشاركة بالحياة بأناقتها المعهودة دوما وأخذت تُغني بأمسيات لمطاعم معينة لتُحيي بأغانيها أجواء الملل التي أحاطت بالبلا ......





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