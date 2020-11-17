الماركسية والأحزاب الشيوعية - محيي الدين محروس

2020/11/17 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس بشكلٍ مختصر يمكن القول بأن: الماركسية تشمل العلوم الاقتصادية والفلسفية والاجتماعية والسياسية التي وضعها كارل ماركس وفريدرك أنجلس.ومن أهم الكتب: كتاب رأس المال لماركس، الذي شرح فيه بنية النظام الرأسمالي، ووضع قانون القيمة الزائدة أي مصدر استغلال الرأسمالي للعامل الذي لا يملك وسائل الانتاج.وبأنه لابد من التغيير الثوري وبناء نظام اشتراكي يقوم على عدم استغلال الإنسان للإنسان، دون ا ......





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