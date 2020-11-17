2020/11/17 | 08:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال بنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورغان إن ديون حكومات الأسواق الناشئة قفزت إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2020 ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في العام القادم بينما يكافح صانعو السياسات لاستئناف النشاط الاقتصادي الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديون "الأسواق الناشئة" تقفز لمستويات قياسية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديون "الأسواق الناشئة" تقفز لمستويات قياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).