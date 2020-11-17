انتقد 'ناهبي حقوق الشعب' في أربيل.. الكلابي: لم ولن نقبل أن يجوع شعب كوردستان وموظفيه

2020/11/17 | 08:17 - المصدر: NRT عربية

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النائب يوسف الكلابي

فوتو: أرشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

هاجم النائب يوسف الكلابي، الثلاثاء، من وصفهم بـ "ناهبي حقوق الشعب" في أربيل، مؤكدا أنه تم جمع تواقيع نيابية لربط رواتب موظفي الإقليم بالحكومة الاتحادية والزامها باسترداد النفط.

وقال الكلابي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، 17 تشرين الثاني 2020، "ذقنا ويلات الحصار الجائر وبالمقابل صدام كان يبني القصور ويعيش ملكا مع حاشيته لم ولن نقبل ان يجوع شعب كوردستان وموظفيه بسبب تصرفات وطيش سياسي في اربيل ".

وتابع " جمعنا التواقيع النيابية لربط رواتب الموظفين بالحكومة الاتحادية والزامها باسترداد النفط وحقوق الشعب من الناهبين".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الأخيرة على قانون العجز المالي، وسط مقاطعة من الكتل الكوردية في البرلمان الاتحادي.

ر.إ

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