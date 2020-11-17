2020/11/17 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 15 نوفمبر 2019، خرج الإيرانيون "الشجعان" إلى شوارع أكثر من 200 مدينة في جميع أنحاء إيران للاحتجاج على 4 عقود من سوء الإدارة من قبل نظام فاسد بدد ثروة شعبه على الإرهاب في الخارج والقمع في الداخل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عام على تظاهرات إيران.. مئات القتلى والمعتقلين بلا عدالة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عام على تظاهرات إيران.. مئات القتلى والمعتقلين بلا عدالة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).