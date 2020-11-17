2020/11/17 | 08:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مدرب فريق الشرطة المستقل عبد الغني شهد، سبب تركه تدريب الفريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهد يكشف مفاجآت غير متوقعة في أسباب تركه تدريب الشرطة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهد يكشف مفاجآت غير متوقعة في أسباب تركه تدريب الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).