الأمن النيابية تعلن استكمال تقارير جميع لجان التحقيق الخاصة

2020/11/17 | 08:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الثلاثاء، استكمال تقارير جميع اللجان التي كُلفت بها خلال المرحلة الماضية.

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