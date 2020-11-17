أرامكو تعتزم إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار الأميركي

2020/11/17 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت أرامكو السعودية عن عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل مُصدرة بالدولار الأميركي يبدأ طرحها من اليوم الاثنين حتى 18 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، مُشيرة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، كما سيتم تحديد سعر الطرح في وقت لاحق.

وعيّنت " أرامكو" سيتي غروب، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان، ومورغان ستانلي، والأهلي المالية كجهات مسؤولة عن إدارة الإصدار.

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