الفتلاوي: تريليونات ضائعة لم تستغلها الحكومة بالشكل الصحيح لتجاوز الازمة

2020/11/17 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، وجود مبالغ بالتريليونات ضائعة ولم تستغلها الحكومة بالشكل الصحيح من اجل تجاوز الازمة الراهنة، لافتا الى أهمية قطاع الاتصالات ومصافِ النفط لزيادة واردات البلاد.

وقال الفتلاوي لـ / المعلومة/، ان “الحكومة لم تستغل قطاع الاتصالات بالشكل الصحيح، حيث بامكانه رفد خزينة الدولة بـ 13 تريليون دينار سنويا، وهو مايشكل مبلغا ضخما يمكن الاستفادة منه في تجاوز الازمة”.

وأضاف ان “الحكومة تمتلك القدرة على تطوير مصافِ النفط في جميع المحافظات من اجل زيادة انتاج المشتقات والاستفادة من إيراداتها الضخمة في انعاش خزينة البلد”.

ولفت الفتلاوي الى أهمية “إعادة احياء المعامل المتوقفة وخاصة المتعلقة بالمواد الانشائية حيث بإمكانها بناء البلد ورفده بمبالغ ضخمة، إضافة الى قضائها على البطالة واستقطاب الكفاءات والخريجين”.



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