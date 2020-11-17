إحباط هجوم ارهابي في ديالى

2020/11/17 | 08:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم مسلحون من تنظيم داعش الارهابي مركز شرطة ناحية العبارة في محافظة ديالى ليل امس الاثنين.

وقال عباس احمد من اهالي محافظ ديالى لـ PUKmedia، ان عددا من الارهابيين كانوا يرومون بمهاجمة مركز شرطة ناحية العبارة لكن القوات الامنية تمكنت من رصدهم عبر الكاميرات الحرارية وباغتتهم بالهجوم واحبطت عمليتهم الارهابية.

واضاف ان الارهابيين لاذوا بالفرار الى مكان مجهول، فيما تم تعزيز تواجد القوات الامنية في محيط الناحية.

PUKmedia / خاص ‌

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