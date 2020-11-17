إقرار دعم صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة

2020/11/17 | 08:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس الوزراء الاتحادي دعما المانيا لاعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية، وذلك في جلسته الاعتيادية يوم الاثنين.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها ان المجلس قرر تخويل وزير المالية، صلاحية التوقيع على اتفاق منحة مع بنك التنمية الألماني، لدعم صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بمبلغ ثلاثة ملايين يورو، بشأن نشاطات الصندوق في إعادة النازحين إلى ديارهم.

واضافت كما تضمن القرار، تخويل وزير المالية، صلاحية التوقيع على اتفاق منحة مع بنك التنمية الألماني (التكميلية) لدعم النظام الصحي في العراق، بزيادة مبلغ المنحة بمقدار تسعة ملايين يورو، ليصبح مبلغ المنحة الإجمالي، أربعة وعشرون مليون يورو.

واوضح ان هذا القرار جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الخامسة والعشرين، المنعقدة بتأريخ ٢٠٢٠/١١/١٠، واستناداً إلى أحكام المادة (٣/ البند ثانياً) من قانون عقد المعاهدات رقم (٣٥ لسنة ٢٠١٥).

PUKmedia / عن واع ‌

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