الطائي: الكاظمي عوّض بارزاني بدخول البيشمركة الى كركوك

2020/11/17 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منح حكومة الإقليم تعويضا ثمينا بإدخال البيشمركة الى مقر قيادة العمليات وبالتالي فرض السيطرة على كركوك، لافتا الى ان صراعا سياسيا كبيراً سيحدث إزاء هذا التحرك.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “المعطيات والمؤشرات على ارض الواقع تؤكد قيام الكاظمي بتعويض الإقليم ومنحهم كركوك من اجل تحقيق مكاسب انتخابية، بعد ان تم رفض منح كردستان مبالغ في قانون الاقتراض”.

وأضاف ان “البرلمان قد ينفجر غضبا إزاء مثل هكذا تحرك، رغم ان التركمان ونواب كركوك لم يكن لهم صوت عالٍ إزاء إجراءات الحكومة بشأن محافظتهم”.

وبين ان “الكاظمي ق يخطط للحصول على كرسي السلطة من جديد بعد اجراء الانتخابات المبكرة، وبالتالي فأن اجراءاته ومنحه كركوك للاكراد يأتي من اجل ضمان حصول دعمهم على تولي رئاسة الوزراء من جديد، في حين ان كل ذلك يبقى مجرد تكهنات وقد لايمنحه الاكراد مايصبو اليه”.



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